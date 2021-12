Roberto Mendes revisita 40 anos de carreira no TCA

O cantor, compositor, poeta e instrumentista santamarense Roberto Mendes é a próxima atração do projeto Domingo no TCA, que vai acontecer no dia 23 de setembro, às 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves, com ingressos a R$ 1.

O show que Roberto Mendes vai apresentar é o "Quem Vem Lá Sou Eu", que comemora os 60 anos de vida e 40 de carreira do músico. No repertório, canções do CD homônimo, ainda inédito. Mendes revisita a carreira entoando chulas e cantos de puxada de rede, feitos em parceria com o compositor e escritor Nizaldo Costa, Jorge Portugal e José Carlos Capinan. As músicas "Todo Seu Querer" e "Faz de Conta", gravadas por Fagner, e "A Beira e o Mar" e "Vila do Adeus", sucessos na voz de Maria Bethânia.

A abertura do Domingo no TCA ficará a cargo de uma apresentação especial da Companhia de Dança Infanto-Juvenil da Fundação Cultural do Estado.

