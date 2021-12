Roberto Mendes recebe Chegança Feminina e Samba de roda

Os grupos Chegança Feminina e Samba de roda de Arembepe são os convidados do show do cantor e compositor Roberto Mendes e Coletivo Musical, com participação de Rita da Barquinha, que será realizado nesta terça-feira, 5, às 18h, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

O evento acontece na Praça da Simpatia, e integra o projeto Cultura em Movimento - Chulas e Xaréus do Recôncavo, que destaca a diversidade cultural baiana, reverenciando as chulas, ritmo tradicional característico das comunidades rurais do Recôncavo.

Na programação, o público pode conferir além de apresentações das manifestações culturais locais, oficinas de música e instrumentos musicais com alunos da rede municipal de ensino, na Cidade do Saber.

