Roberto Mendes e Kareen Mendes lançam música no show Reconsertão

Os cantores Roberto Mendes e Kareen Mendes lançam neste sábado, 31, a canção 'Longa Estrada', no show 'Reconsertão' no Teatro Universitário do Cuca, em Feira de Santana. Os ingressos custam R$ 40 (casadinha) e R$ 25 (individual).

O evento conta com a participação dos artistas Cid Fiúza e Ramiro Barbosa.

A música foi composta por Kareen e conta com a participação de Roberto Mendes. A direção musical é do percussionista Bel da Bonita.

O show faz parte do Movimento Reconsertão, que enfatiza os vínculos que unem o Recôncavo e o Sertão.

