Roberto Mendes é a atração do Música no Parque

O cantor, compositor e instrumentista Roberto Mendes é a atração deste domingo, 21, do projeto Música no Parque, que acontece às 11h no Parque da Cidade. O santoamarense vai apresentar o show do mais recente trabalho, "Quem vem lá sou eu". Ele relembra sucessos e apresenta composições inéditas, nascidas a partir do seu olhar sobre o Xaréu e sobre as Chulas, como "Do Recôncavo sou eu", em parceria com Nizaldo e "Memória das Águas", com Jorge Portugual.

adblock ativo