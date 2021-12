Roberto Carlos segue roteiro em show prejudicado pelo eco

O céu limpo de noite estrelada se abriu para a audiência real no último sábado, 29, com Roberto Carlos, na Itaipava Arena Fonte Nova. Os súditos acorreram em massa ao estádio e começaram a se acomodar nas arquibancadas e cadeiras dispostas no campo duas horas antes do início do espetáculo, previsto para as 21h30.

Por todo o estádio, é possível perceber a predominância feminina do público, especialmente de mulheres acima dos 45, 50 anos. "Não perco um show do Roberto", confirma Inah Borel, um copo de cerveja em cada mão - o segundo era para uma amiga, claro. "Só não fui em Las Vegas. Meu sonho é conhecer o camarim do Rei, mas acho que deve ser impossível", lamenta.

Outra distração antes do show é observar as figuras folclóricas que seguem Roberto. Circulando pelo gramado, havia - pelo menos - dois sósias a caráter, que a todo momento eram abordados para tirar fotos e conceder entrevistas à imprensa. Um deles, Gabriel Silva, é radialista em Rio Real, a 202 quilômetros de Salvador.

"Faço algumas aberturas de shows", conta. Mas o senhor canta? "Estou tendo aulas de canto e tenho tentado interpretar as músicas de Roberto Carlos. Desenvolvo um trabalho cultural gratuito", fez questão de frisar, muito educado.

Às 22 horas, com meia hora de atraso, o estádio fica as escuras e o povo urra. O espetáculo vai começar.

Ao clima sinatriano de Emoções, percebe-se que o cenário é o mesmo do show no TCA em 2011: fundo preto todo furadinho e iluminado por trás, criando o efeito "noite estrelada".

O repertório, exceção feita ao hit mais recente Esse Cara Sou Eu (que confirmou sua condição ao ser uma das músicas mais aplaudidas do espetáculo), também é basicamente o mesmo.

E nem poderia ser diferente: é isso mesmo que as pessoas esperam ouvir. "Que prazer ver vocês aqui em Salvador, na...", faz uma pausa para conferir o teleprompter aos seus pés: "Arena Fonte Nova".

O maior pecado da noite, sem dúvida, não estava no palco: foi a qualidade do som que se ouvia na Arena (pelo menos assim o foi na área reservada à imprensa). Entender as palavras do Rei - fosse cantando ou falando - era uma tarefa quase impossível.

Uma mistura de eco com reverberação interferiu de forma mortal na qualidade do som, transformando as palavras de Roberto em uma sopa de letrinhas difusa, quase sempre incompreensível, indistinguível. O efeito era de alguém falando em um túnel, com as palavras reverberando de uma parede a outra.

Pecado imperdoável para quem pagou ingresso, não importa o valor, seja R$ 20 ou R$ 500.

Alheio ao problema, o Rei seguiu sua rotina, com todas aquelas canções que ele fez para nós, até atacar com uma surpresa: Aquarela do Brasil. Com o reverb, a louvação de Ary Barroso ganha um efeito inusitado de eco distante, tão distante quanto o Brasil idílico imaginado pelo compositor.

O show chega ao final com Jesus Cristo e o tradicional ritual das rosas beijadas e distribuídas ao público no gargarejo. Algumas são arremessadas para o meio do povo, outras entregues diretamente na mão da súdita. Alguém passa um berimbau. O Rei o recebe, examina o instrumento puxa a corda junto ao ouvido, faz cara de aprovação e o passa ao assistente ao seu lado. São dez minutos de ritual. O Rei se despede e se retira.

