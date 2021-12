Roberto Carlos prepara surpresa para show na Fonte Nova

Três anos depois de suas últimas apresentações em terras baianas, Roberto Carlos volta à cidade, agora para uma única apresentação, neste sábado, 29, na Itaipava Arena Fonte Nova.

Se somados os dois shows de 2011 (Sala Principal e Concha Acústica do Teatro Castro Alves), o cantor atingiu algo em torno de sete mil pessoas. Desta vez, em uma única apresentação, ele deverá cantar para um número cinco vezes maior, já que se trata de um estádio.

Maestro da orquestra real, Eduardo Lages conta: "Esse show que vamos apresentar aí, a gente vai fazer algo bem próximo do que fizemos em Las Vegas, há uns três meses. Fizemos uma turnê por México, Estados Unidos e Canadá, e o maior foi em Las Vegas".

Show na Bahia, claro, faça como os baianos: homenageie alguém. "Temos uma coisinha preparada para a Bahia, vamos tocar uma música de um compositor baiano que não é exatamente do repertório do Roberto, uma coisa legal só para a Bahia", revela Eduardo.

Ele ainda conta que, como se trata de uma apresentação em um espaço mais amplo, será um show mais alegre. "É um show mais pra cima, não é comportado demais, é mais alegre e vibrante - até pelo ambiente de estádio", observa.

Coincidentemente, o show em Salvador chega no início da temporada de Natal, quando o Rei, tradicionalmente, grava seu especial de TV e lança algum produto novo.

"Eu não estou autorizado a dizer o que vai sair do Roberto este ano, mas vai sair algo, sim", diz, para depois acrescentar: "É um DVD", e mais ele não diz.

Prós e contras

Experiente, Lages vê prós e contras para um show como o de Roberto Carlos em um estádio como a Fonte Nova: "Particularmente, eu prefiro shows populares em ambientes fechados (como ginásios)", afirma. "Tem uma intimidade com o público que é maior do que em um campo de futebol", diz.

"Mas em estádio é lindo também, fizemos o Maracanã e foi ótimo. É também uma oportunidade, pois mais gente pode assistir. É meio distante do público, mas isso é um sentimento que eu tenho. Não é o Roberto falando, tá?", ressalta.

"Em teatro, os ingressos também são mais caros e as pessoas, mais comportadas nas suas reações. E o que gente gosta mesmo é do povão cantando ali, com ele", afirma.

Recrutado pelo Rei para suas fileiras há quase 40 anos, Lages calcula que, pelas suas contas, já participou de quase três mil shows do astro: "Estava em 2,7 mil uns três anos atrás", diz.

"Quando eu entrei, em 1977, ele fazia 150 shows por ano. Em dez anos, foram 1,5 mil shows. Hoje ele faz uma média de 40, 50 shows por ano", afirma.

Lages lembra que, quando se juntou ao staff de Roberto, o astro já tinha 20 anos de estrada: "Ele já era o Rei, já estava no auge da carreira. Acredito que ele, sozinho, já fez uns cinco mil shows. Precisamos consultar o Guinness Book para marcar esse recorde aí", diverte-se.

O primeiro não se esquece

Mesmo com seus quase três mil shows à frente da Orquestra RC, Lages confirma o velho clichê "a primeira vez a gente nunca esquece" ao ser perguntado sobre o momento mais marcante de sua carreira. "Eu estaria mentindo se não dissesse que foi o primeiro que fiz", afirma.

"Eu era muito garoto, tinha 30 anos, ele, 36. E foi mesmo um dos espetáculos mais bonitos da carreira dele. Ficou seis meses em cartaz no Canecão. Todo dia ele se maquiava de palhaço, era um show bonito, com várias passagens, roteiro de Miéle e tudo", lembra.

Há pouco tempo de volta ao Brasil após a longa turnê na América do Norte, Lages conta que nem ele, nem Roberto, tiveram oportunidade ainda de assistir ao filme Tim Maia, atualmente em cartaz, no qual o Rei, em início de carreira, é interpretado por um George Sauma no limiar da caricatura. "Não vimos ainda, mas sei que ele tá doido pra ver. É bom, o filme?", pergunta. Ô.

