Roberto Carlos lança versão em espanhol de Esse Cara Sou Eu

O cantor Roberto Carlos lançou nesta terça-feira, 24, uma versão em espanhol da música "Esse cara sou eu".

Chamada de "Ese tipo soy yo", a canção é acompanhada de um vídeo animado, sem a presença de Roberto, no qual as palavras em espanhol dançam pela tela, aos moldes do vídeo feito para a versão em português. A faixa faz parte de um disco lançado nos países da América Latina pelos quais o cantor vai passar com sua turnê.

A balada romântica "Esse cara sou eu" foi lançada pela primeira vez, em português, em um EP de 2012. Na época, fez parte da novela da Globo "Salve Jorge" e se popularizou rapidamente, levando o cantor da Jovem Guarda de volta ao topo das paradas. No ano seguinte, ela foi eleita a melhor canção brasileira no 14º Grammy Latino, além de concorrer a canção do ano.

A letra foi também alvo de diversas paródias na internet, duas delas de bandas de pagode da Bahia, Operários do Samba e O Troco, que criaram as versões "Esse cara não existe" e "Esse cara sou eu (versão real)", respectivamente.

Veja o vídeo de "Ese tipo soy yo":

