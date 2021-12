Roberto Carlos e Jennifer Lopez gravam dueto em espanhol

O cantor Roberto Carlos anunciou nesta segunda-feira, 3, em sua página do Facebook sobre o dueto em espanhol que gravou com a cantora americana Jennifer Lopez. Na publicação, Roberto afirma que a nova canção, que fará parte do novo disco da cantora, é "uma balada bem romântica cantada em espanhol".

Além do dueto, Roberto e Jennifer também irão fazer um videoclipe do single. As filmagens devem acontecer em Los Angeles, assim que o cantor encerrar sua turnê no México.

