Roberto Carlos divulga trecho de sua nova música

O cantor Roberto Carlos divulgou em seu site oficial um trecho de sua nova música, "Esse Cara Sou Eu". Ouça a canção aqui.

De acordo com o site, a canção será tema dos personagens Morena e Théo, interpretados pelos atores Nanda Costa e Rodrigo Lombardi, na próxima novela da TV Globo das 21 horas, Salve Jorge.

"O cara que ama você do seu jeito/Que depois do amor você se deita em seu peito/Te acaricia os cabelos, te fala de amor", dizem alguns versos da nova música do rei.

Roberto Carlos terá ainda outra música na novela, "Furdúncio".

