Roberto Carlos confirma show em Salvador

O cantor Roberto Carlos confirmou, por meio de seu site oficial, que fará show em Salvador neste fim de ano. A data escolhida foi 29 de novembro, na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30.

O valor do ingresso ainda não foi divulgado, mas eles estarão à venda a partir do dia 30 de outubro pelo telefone 4003-1212 e no site www.ingressorapido.com.br.

Antes disso, acontecerá um período de pré-venda, entre 24 e 29 de outubro. Até o dia 28, a venda será exclusiva para clientes Credicard e portadores de cartões Credicard e Dinners. Será permitido a compra máxima de 4 ingressos por cartão. Já no dia 29, a venda será liberada para os portadores de Milhas Smiles (Gol).

adblock ativo