Roberto Carlos anuncia álbum remix para 2013

Roberto Carlos anunciou, em um show realizado na noite de sexta-feira, 14, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, um novo projeto para 2013: o rei lançará um álbum com músicas remixadas.

O anúncio vem da aprovação de Roberto diante das intervenções que DJ Memê fez nos arranjos de suas músicas, apresentadas durante o show. "Nunca pensei que alguém fosse mexer tanto numa música minha desse jeito. Eu adorei", disse.

