Roberta Campos acabou de lançar mais uma música, desta vez em parceria com os músicos do Olodum. Intitulada 'Vem Me Buscar', a cantora decidiu convidar os músicos para dar "uma cara de verão" e um "tempero baiano" para a faixa.

Participaram da música os integrantes do Olodum Gilmário Marques, Arayê, Elpídio Bastos, Andreia Reis e Gel Santos, que tocaram percussão, outros grandes músicos também participaram do registro: Davi Moraes (guitarra), Alberto Continentino (baixo) e Cesinha (bateria).

Segundo o diretor musical do grupo baiano, Elpídio Bastos, o trabalho foi uma parceria interessante, pois Roberta é diferente do que o Olodum geralmente faz. “Com isso, a fusão fez com que a música ganhasse uma sonoridade e ritmo estupendos, ajudando a abrilhantar a competência e sucesso de ambos”, declarou.

Da Redação Roberta Campos lança 'Vem Me Buscar' em parceria com Olodum

adblock ativo