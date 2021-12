O ex-líder do Led Zeppelin Robert Plant e seu novo grupo, The Sensational Space Shifters, apresentaram algumas músicas de seu próximo álbum, antes de participar neste domingo (6) na França do festival de rock Eurockeennes.

Plant, de 65 anos, interpretou na noite de sábado em Cognac (sudoeste da França) algumas músicas de seu novo álbum "Lullaby and... the Ceaseless Roar", assim como os famosos clássicos "Babe I'm Gonna Leave You" e "Whole Lotta Love".

O público apreciou muito duas das 11 canções do novo álbum, intituladas "Little Maggie" e "Rainbow".

"Obrigado, amigos franceses. Em setembro, não se esqueçam do novo disco", declarou Plant ao público, antes de deixar o palco.

Embora o grupo tenha se dissolvido há quase 35 anos, o interesse pelo Led Zeppelin, precursor do hard rock e do heavy metal, permanece vivo.





AFP Robert Plant apresenta músicas de novo álbum

