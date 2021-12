Robbie Williams lançará álbum de swings

O novo álbum Swings both Ways, de Robbie Williams, será lançado em novembro, durante show do cantor no London Palladium, em Londres.

No álbum, o cantor traz músicas originais e covers, com a participação de Lily Allen, Michael Buble, Kelly Clarkson, Olly Murs e Rufus Wainwright. O novo CD é uma continuação de Swing When You're Winning, que foi lançado em 2001.

O show será transformado no DVD Robbie Williams: Uma noite no Palladium e contará com alguns convidados que participaram do CD.

