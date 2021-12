Rio Vermelho recebe show do grupo Samba Queiroz neste sábado

O grupo Sam Queiroz se apresenta neste sábado, 25, às 21h, no Bar Tropos, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, em mais uma edição do "Sam Queiroz em Samba Jazz".

O cantor Sam Queiroz, acompanhado por Jorge Lampa(violão), Dr X (piano) e Luiz Manteli (percurssão) farão releituras de grandes clássicos do blues, samba, jazz e bossa nova.

O grupo ainda receberá como convidados os músicos Marcus Santos e André Miranda e a cantora A. Rosa Oliveira. Adotando a prática do pague quanto puder, o espaço dá oportunidade para que todas as pessoas possas curtir música de qualidade.

