Rio Vermelho recebe ressaca de carnaval neste sábado

A ressaca do carnaval vai animar o Rio Vermelho neste sábado, 16. A festa Back in Bahia será realizada no Commons Studio Bar, a partir das 23h. A entre custa R$ 15 até 0h e R$ 25 após 0h.

A festa, que busca reubir a diversidade da música baiana, terá os DJs Ian Fraguas e Leonidas Neto. No setlist, os DJs irão trazer sucessos da música baiana, além de clássicos da música nordestina, conhecidos nas vozes de Alceu Valença e Elba Ramalho. Sucessos de bandas como Calcinha Preta, Magníficos, Duda Beat, Johnny Hooker e MC Loma também estarão presentes.

adblock ativo