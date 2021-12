Rio Vermelho recebe primeira edição de festa com discotecagem de música baiana

O clube Banhof, localizado no Rio Vermelho, recebe a primeira edição da festa Venha Comigo e Dance, sob o comando do Dj Vaz, na próxima sexta-feira, 18. A festa traz discotecagem de música baiana, nordestina e brasileira, com pitadas de rock e ritmos internacionais, e ainda conta com intervenções artísticas e projeção de imagens, além de DJs convidados.

Para a edição de lançamento, Vaz convida el Cabong. Os interessados podem comprar o ingresso de R$10 antes de 0h / R$15 depois.

Sobre os DJs Vaz e el Cabong

Dj Vaz já tocou em diversas festas e eventos na capital baiana, como Back in Bahia, Feira do Vinil, Sofar Sounds Salvador, e abertura de shows de artistas como Margareth Menezes, Nossos Baianos e Los Sebozos Postizos. Discotecou também em festas conhecidas em outras cidades, como Pilantragi e Samba do Sol (SP), Uma Tonelada de Forró (BA) e Terça do Vinil (PE). É também um dos idealizadores do projeto Vitrolagem Tropical Baiana, em que celebra a musicalidade brasileira tocando apenas discos de vinil.

Conhecido na cena baiana como el Cabong, Luciano Matos é o idealizador das festas Baile Esquema Novo, A Bolha e Nave, que fomentam a música brasileira e internacional, principalmente a chamada independente. O jornalista mantém o site voltado para a área musical el Cabong. É um dos apresentadores e produtores do programa Radioca e participa de comissões e curadorias para eventos musicais, a exemplo do Prêmio Caymmi.

