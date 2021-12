Rio Vermelho recebe festa gratuita de música eletrônica no sábado

O Rio Vermelho será palco neste sábado, 12, de uma festa de música eletrônica aberta ao público. O Salvador Summer Sound será comandado pela Dj Miss Cady, cunhada da cantora Ivete Sangalo. A festa gratuita acontecerá, a partir das 16h30, no Deque do Rio Vermelho.

Segundo Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), o evento tem tudo para ser um sucesso, uma vez que a capital é considerada a "Cidade da Música" e aposta na diversidade e em uma série de eventos ao longo do ano.

“Estamos com um calendário de eventos a todo vapor e o Summer Sound é um projeto novo que tem todas as ferramentas para ser um super evento. Nessa primeira edição, teremos um cenário maravilhoso acompanhado por uma artista de muita qualidade. Tenho pela certeza de que o Rio Vermelho vai ferver no dia 12”, afirmou ele, em nota enviada à imprensa.

Com mais de 10 anos de carreira, Dj Miss Cady se destaca na música eletrônica pela mistura rítmica.

