Rio Vermelho: Festival da Primavera contará com 30 atrações

A segunda edição do Festival da Primavera, iniciativa da prefeitura de Salvador que vai acontecer em 20 e 21 deste mês, no Rio Vermelho, terá agora dois palcos e contará com 30 atrações culturais.

De acordo com o prefeito ACM Neto, a ideia é que o festival seja consolidado no calendário de eventos de Salvador e cresça a cada ano. Para 2014, além do principal, o Palco das Flores, um menor , o Palco Girassol, será montado em frente ao Ses. Com isso, será maior o número de atrações e vai melhorar a distribuição do público, estimado em 60 mil pessoas - o dobro do registrado em 2013.

"Temos atrações infantis, teatrais, o Cinema na Praça e, também, a Feira da Primavera, que vai acontecer durante 36 horas seguidas", disse o prefeito. Segundo ele, o orçamento do festival fica em R$ 650 mil, sendo R$ 390 mil da cervejaria Schin e R$ 260 mil por parte da prefeitura.

Trânsito

Assim como no ano passado, não haverá cobrança de ingresso. A prefeitura recomenda que as pessoas optem pelo transporte público e táxis para chegar ao local. O secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani anunciou que haverá modificações no trânsito.

"Faremos um bloqueio na altura da praia da Paciência até a praça Colombo, em frente ao Red River Café, das 9h do dia 20 até a meia-noite do dia 21", explicou. "No entanto, vamos deixar livre a rua interna João Gomes, para facilitar o tráfego de veículos", completou, acrescentando que o número de linhas de ônibus será reforçado.

#salfie

A prefeitura espera conseguir com o festival maior interação com a população, através das redes sociais. Por isso lançou a #salfie, a "selfie em Salvador", que visa captar momentos do evento. As melhores fotos postadas no Instagram com a hashtag irão para o portal da prefeitura.

Durante a coletiva, o prefeito ACM Neto destacou que o Rio Vermelho também passará por obras de requalificação. "Publicamos um edital de licitação para a requalificação do Rio Vermelho depois de quase um ano de estudos. É um projeto que até tem mais detalhamento que o da Barra. O investimento está na ordem de R$ 70 milhões, com recursos próprios da prefeitura", disse o prefeito.

adblock ativo