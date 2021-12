Rihanna pede desculpas após usar alcorão em música durante desfile: "Descuido"

A cantora pop Rihanna apareceu nas redes sociais, nesta terça-feira, 6, para se desculpar após utilizar um trecho do alcorão, livro sagrado do islamismo, em uma música durante um desfile da sua marca de lingerie, realizado no último dia 2.

Em texto publicado nos stories do Instagram, a artista lamentou o fato e citou um possível descuido durante a preparação do evento.

"Eu gostaria de agradecer à comunidade muçulmana por apontar um enorme descuido, que foi involuntariamente ofensivo no nosso evento da Savage x Fenty. Eu gostaria ainda mais de me desculpar com vocês por conta deste honesto, mas descuidado erro. Entendemos que machucamos muitos de nossos irmãos e irmãs muçulmanas e eu estou com o coração incrivelmente partido por causa disso", lamentou Rihanna.

O incidente ocorreu durante o desfile da rapper e modelo norte-americana, Rico Nasty, de 23 anos. Um trecho da música Doom, música em parceria com a artista francesa Coucou Chloe, foi inserido uma parte do Hádice, uma espécie de leis, lendas e história do profeta Maomé.

adblock ativo