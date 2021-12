Rihanna está namorando o cantor Drake

Depois de serem flagrados para cima e para baixo juntos, Rihanna e Drake finalmente assumiram oficialmente o namoro. Segundo o site TMZ, os dois músicos decidiram dar uma chance séria à relação deles.

Fontes confirmaram ao site que Rihanna quer passar com ele o máximo de tempo que o seu apertado cronograma permitir, porque ele a trata melhor do que qualquer pessoa já tratou. Os dois estão inseparáveis, enquanto Drake faz turnê na Europa, Rihanna passou todas as noites com ele desde que chegou ao Velho Continente.

Quanto a Drake, ele está apaixonado. Uma fonte disse que ele "está no melhor humor dos últimos tempos".

Drake, inclusive, foi envolvido como suposto pivô da separação da caribenha com o cantor Chris Brown. Os rappers chegaram a se envolver em uma briga por conta da cantora em um bar de Nova York, em 2012.

O problema entre os dois cantores começou quando Rihanna ainda era namorada de Chris Brown e o teria traído com Drake. Em fevereiro de 2009, após Brown ter agredido Rihanna, o namoro entre ele e a cantora terminou.

