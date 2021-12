Rihanna e LeBron estão entre astros que vão ao Maracanã

A final da Copa do Mundo será vista no Maracanã por personalidades internacionais da música, do esporte e do cinema. A Fifa divulgou neste domingo (13) alguns dos nomes que estão entre os 1.582 VIPs e VVIPs da decisão entre Alemanha e Argentina. Além dos seis cantores que participarão da cerimônia de encerramento do torneio (Shakira, Wyclef Jean, Santana, Ivete Sangalo, Alexandre Pires e Carlinhos Brown), a lista de convidados musicais será reforçada pela presença de Rihanna.



O ator norte-americano Ashton Kutcher, da série "Two and a Half Men", ex-marido de Demi Moore, também tem presença confirmada.



Os camarotes do Maracanã receberão ainda vários ex-jogadores italianos, como os ex-zagueiros Fabio Cannavaro e Marco Materazzi, além de o ex-atacante Christian Vieri. O astro do basquete norte-americano LeBron James, que acertou na última semana o retorno ao Clevelan Cavaliers, aproveitou as férias da NBA para vir ao Brasil curtir a final da Copa.



A lista também conta com o ex-zagueiro Carles Puyol, campeão mundial com a Espanha em 2010, e a modelo brasileira Gisele Bündchen. Caberá à dupla a tarefa de levar a taça da Copa para o gramado antes da partida.

