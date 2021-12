Rihanna é eleita a artista mais importante dos últimos anos

Com apenas sete anos de carreira, a cantora Rihanna foi escolhida a artista mais importante das duas últimas décadas pela revista "Billboard", ficando na frente de figuras como Pink, Britney Spears, Mariah Carey e Madonna.

"Ela possui o maior número de entradas na lista (34), o maior número de inclusões entre os dez primeiros (21) e também mais números 1 (nove, ao lado de Katy Perry)", explicou a revista em um artigo publicado no 20º aniversário de seu sistema de lista, que conta com auxilio da empresa Nielsen.

De acordo com estes resultados e com base na lista de singles "Hot 100", a segunda artista mais importante entre 1992-2012 é a cantora Pink, seguida de Britney Spears, Kelly Clarkson e Mariah Carey, a cantora que conta com mais números 1 da história nos Estados Unidos.

Segundo a revista, Rihanna, que acaba de lançar o single "Diamonds", uma antecipação de seu sétimo álbum de estúdio (ainda sem título), possui uma das carreiras mais promissoras em nível comercial da história.

Entre os dez primeiros da lista, apenas Usher (7º) e Black Eyed Peas (8º) conseguem fazer frente à presença maciça dessas divas, que ainda ganham reforço de Katy Perry (6ª), Janet Jackson (9ª) e Madonna (10ª).

Na sequência, aparecem Lady Gaga (11ª), Christina Aguilera (12ª), Beyoncé (16) e Jennifer López (18). Além da presença de Justin Timberlake (13º), alguns roqueiros também aparecem no "Top 20", caso de Nickelback (14º), Matchbox Twenty (15º) e Maroon 5 (19º).

