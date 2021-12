Rihanna domina MTV Europe Music Awards com seis indicações

Com seis e cinco indicações, respectivamente, Rihanna e Taylor Swift aparecem como as grandes favoritas aos prêmios da próxima edição do MTV Europe Music Awards, o EMA 2012, que será realizado no dia 11 de novembro em Frankfurt, na Alemanha.

Segundo o anúncio da MTV, ambas as artistas disputarão o prêmio de Melhor Visual e --junto com Katy Perry, que acumula quatro nominações--, as estatuetas de Melhor Artista Pop e Melhor Artista Feminina, prêmios que também contam com Nicki Minaj e Pink na disputa.

Destaque da música pop country, Taylor também entra na disputa pelas categorias de Melhor Artista Ao Vivo e Melhor Performance no Palco, enquanto a caribenha Rihanna concorre aos prêmios de Melhores Fãs e, graças ao grande êxito da faixa "We Found Love", os de Melhor Clipe e Melhor Canção.

Nesta última categoria, uma das mais importantes da premiação, também aparece as músicas "Call Me Maybe", de Carly Rae Jepsen; "Somebody That I Used To Know", de Gotye; "International Love", de Pitbull e Chris Brown e, por último, o hit "We Are Young", da banda Fun.

Justin Bieber, o melhor posicionado para esta edição entre os homens, também aparece com quatro indicações: Melhor Performance no Palco, Maiores Fãs, Melhor Artista Pop e Melhor Artista Masculino, categoria na qual enfrentará uma verdadeira seleção do hip-hop, com Kanye West, Pitbull, Flo Rida e Jay Z.

Atrás deles, com três indicações, aparecem os já mencionados Carly Rae Jepsen e Fun, além de Lady Gaga, Lana Del Rey, Nicki Minaj, Jay Z, Kanye West e Green Day, enquanto Gotye, Pit bull, Rita Ora, Flo Rida, Muse, Arctic Monkeys, Jack White e One Direction contam com duas.

