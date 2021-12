Ricky Vallen apresenta novo CD em Salvador

Ricky Vallen retorna a capital com seu novo show para três apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Na sexta e no sábado, a apresentação começará às 21h. Já no domingo, o horário será antecipado para às 20h.

Na noite, o cantor apresentará músicas do seu novo trabalho autoral, como Terceiro sinal e O sepulcro de Quimera. A música No je ne regrette rien, eternizada na voz de Edith Piaf, ganhará uma versão especial.

Ricky Vallen ficou conhecido em todo o Brasil depois de vencer um concurso de calouros no Programa Raul Gil em 2004 e desde aquela época, o cantor emplaca músicas em novelas. O repertório conta ainda com os sucessos Vidro Fumê (Negócio da China), Sei Lá (Ti Ti Ti) e Pra ser amor (Viver a Vida) e releituras de grandes músicas nacionais e internacionais que também prometem emocionar o público da casa.

O valor do ingresso é de R$ 40 (meia) e pode ser adquirido na bilheteria do teatro e no site Compreingressos.

