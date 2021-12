Ricardo Reina lança disco solo no Parque Costa Azul

O cantor e compositor Ricardo Reina lança neste sábado, 14, o primeiro disco solo, intitulado 'Reina Reggae Clássico e Alvenaria Futebol Clube – Volume 1'. O evento acontece na Concha Acústica do Parque Costa Azul, a partir das 17h.

O show é aberto ao público e vai contar com convidados especiais, como o DJ Telefunksoul, que anima a abertura da noite. O disco, com 12 músicas, será disponibilizado nas plataformas digitais. No repertório, 10 composições inéditas e duas releituras integram o conjunto de canções.

Após dividir o palco com artistas como Edson Gomes, durante período que integrou a banda Cão de Raça, Margareth Menezes, Luiz Caldas, Lazzo Matumbi, Sine Calmon e Adão Negro, Reina revela que o disco representa um sonho artístico.

“Eu tinha algumas canções na gaveta, mas não pretendia gravar sem um produtor que se encaixasse com meu gosto musical. As coisas naturalmente fluíram quando Flavinho Drums (bateria) e Cesar Matos (contrabaixo), que são músicos tarimbados, resolveram encarar a produção e o tecladista Werner Argolo, com quem tenho afinidade na música, convidou para gravar no Estúdio Pedra de Céu, em Santo Amaro”, afirmou o músico.

