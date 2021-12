Ricardo Castro é o convidado da Osba

Ricardo Castro (ex-diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia), músico de prestígio internacional, é o solista convidado no oitavo concerto da Série Jorge Amado em 2013, realizado nesta quinta-feira, 1º, no Teatro Castro Alves, às 20 horas. Ricardo interpreta o Concerto para piano em Sol maior, obra do francês Maurice Ravel (1875-1937).



O músico Rogério Fernandes também participa do evento. A regência é feita pelo maestro Yuri Azevedo.



Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

