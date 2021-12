Ricardo Castro apresenta peça “R$ 1,99” em Salvador

Neste sábado, 6, o ator Ricardo Castro leva ao palco do Teatro Módulo, a partir das 20h seu espetáculo solo “R$ 1,99”. Misturando humor e crítica o artista levanta a discussão sobre a valorização da arte e a atual situação financeira do Brasil, permitindo que o público se divirta, mas também possa refletir sobre nossa realidade, através de cenas que retratam o cotidiano do povo brasileiro.

O espetáculo escrito, dirigido, produzido e interpretado pelo próprio artista está comemorando 18 anos de estrada, tendo sido assistido por mais de 700 mil pessoas. É uma oportunidade para rir, pensar e avaliar o papel da arte e a nossa atualidade. O público baiano tem a oportunidade de conferir esse espetáculo durante todas as sextas de outubro.

Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo