Riachão será homenageado com troféu criado pelo Olodum

Para homenagear os grandes sambistas brasileiros, a banda Olodum criou o Troféu Semba. O primeiro a receber a honraria será o baiano Riachão. A entrega acontecerá neste domingo, 16, às 16h, durante o ensaio do grupo afro no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. O troféu segue a linha do tema central do Olodum para o Carnaval de 2013, que tem como título "Samba. Futebol. Alegria - Raízes do Brasil".

Nascido em Salvador, Riachão já teve canções gravadas por Caetano Veloso e Gilberto Gil ("Cada Macaco no seu Galho") e Cássia Eller ("Vá Morar com o Diabo"), dentre outros. Em 2001, foi protagonista do documentário Samba Riachão, do diretor Jorge Alfredo.

Suas composições tem características de crônicas do cotidiano e, geralmente, contam histórias da antiga Salvador, com suas baianas do acarajé, seus malandros de terno branco e seus capoeristas atrevidos.

adblock ativo