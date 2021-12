Riachão recebe homenagem no projeto Domingo no TCA

O sambista Riachão vai receber uma bela homenagem no domingo, 12, às 11h, no Teatro Castro Alves. As cantoras Claudete Macedo, Clécia Queiroz e Juliana Ribeiro vão apresentar o show "Elas Cantam Riachão", no qual o repertório será composto por canções do sambista, dentro do projeto "Domingo no TCA".

Riachão, que tem 90 anos, sendo 70 dedicados ao samba, também vai participar da festa, que tem o ingresso no valor de R$ 1 - e que pode ser comprado a partir das 9 horas do dia do show. O show vai também fazer parte de um documentário em homenagem ao sambista.

Nascido em Salvador, no dia 4 de novembro de 1911, Riachão já teve canções gravadas por Caetano Veloso e Gilberto Gil (Cada Macaco no seu Galho) e Cássia Eller (Vá Morar com o Diabo), dentre outros. Em 2001, foi protagonista do documentário Samba Riachão, do diretor Jorge Alfredo.

adblock ativo