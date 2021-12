Revelação faz primeiro show com novo vocalista em Salvador

A banda Revelação vai se apresentar nesta sexta-feira, 15, às 21 horas, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, Região Metropolitana de Salvador. Este é o primeiro show do grupo em terras baianas desde a chegada do novo vocalista Almirzinho, que entrou no lugar de Xande de Pilares. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote).

No repertório, músicas mais novas, como "Caminho das Flores" e "Tá Escrito", e sucessos já consagrados do grupo, como "Coração Radiante", "Velocidade da Luz", "Deixa Acontecer" e "Grades do Coração".

A abertura da casa ficará por conta da banda baiana Resenha Samba Clube, que agitará o público com as canções autorais "Cara de Santinha", "Chama Essa Morena", "Aí" e "Se Bulindo".

