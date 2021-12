Revelação da MPB, Tulipa Ruiz estreia turnê quinta no TCA

Flores raras e preciosas, as tulipas negras são descritas por seus admiradores como símbolos de sofisticação. O mesmo pode ser dito da paulistana Tulipa Ruiz, 33, cantora ímpar dentro da atual música brasileira, que se apresenta nesta quinta-feira, 30, às 21 horas, no palco do Teatro Castro Alves, estreando nacionalmente a turnê do seu segundo álbum, Tudo Tanto.

O disco foi lançado este mês no site da cantora (tuliparuiz.com) e está disponível para download gratuito, por meio do programa Natura Musical. O nome de flor vem, na verdade, do filme francês "A Tulipa Negra", estrelado nos anos 1960 por Alain Delon e Virna Lisi.

Fruto da união de uma ex-aluna de Artes Dramáticas (Graziella Ruiz) e um guitarrista/jornalista cultural (Luiz Chagas, integrante da Isca de Polícia, banda do falecido 'Nego Dito' Itamar Assumpção), Tulipa é um talento que demorou a perceber sua vocação musical.

Curiosamente, uma passagem em Salvador em 2003, muito antes do lançamento do seu primeiro disco (Efêmera, 2010), já dava indícios que o caminho da ex-estudante de comunicação estava traçado.

Seu irmão, Gustavo Ruiz, produtor dos dois álbuns de Tulipa, era integrante da Dona Zica, banda que tocou no Mercado Cultural, evento que aconteceu naquele ano em Salvador.

"Gostava de fazer música, mas ainda não era algo profissional. Mas estar ali, naquele ambiente musical, era muito mais o meu lugar do que a agência. Demorou a cair a ficha", conta, por telefone.

Nada efêmero - A cantora praticamente engata o lançamento de "Tudo Tanto" com a longa vida do seu álbum anterior. Além de diversos prêmios, como ser escolhido melhor álbum de 2010 pela revista Rolling Stone Brasil, "Efêmera" ainda reverbera na novela Cheias de Charme, da TV Globo, a qual possui em sua trilha a faixa "Só Sei Dançar Com Você", tema de Rosário (Leandra Leal).

Para Tulipa, entrar na trilha da novela foi não só supreendente, como abriu as portas do seu som para novos públicos.

"Se ele me ouve na novela, e vai me procurar na internet, é porque o público é interessado. Os meios é que são fechados. As rádios deveriam ser mais abertas para as músicas feitas no Brasil, para o público optar, e não ser escravo de uma programação específica".

Não à toa, seu disco está disponível para download no seu site oficial. A internet foi um aliado para a divulgação de "Efêmera" e Tulipa quer continuar com essa liberdade em seus próximos trabalhos.

"Não repudio as gravadoras, mas que seja um acordo 2012, e não 1950. Eu baixo, compro CD, vinil e compro na internet. Não posso fazer um acordo que impossibilite de conversar com um destes perfis".



Parceiros - Carro-chefe do disco, a música "Dois Cafés" é um delicioso dueto com o mestre do pop nacional Lulu Santos. Uma parceria, a priori, como a própria cantora afirma, "utópica e inatingível", que teve seu embrião justamente no primeiro show de Tulipa em Salvador, no Solar Boa Vista, em 2010.

"O Lulu estava em Salvador e apareceu no show. Quando fiz a música, achei que tinha muito a ver com ele. Mandei um e-mail muito tímido: 'O Lulu no meu disco?'. Ele topou e ainda gravou uma guitarra slide".

Outra parceria de luxo no disco de Tulipa é do rapper Criolo, coautor da blueseira "Víbora". O músico, autor do elogiado "Nó na Orelha" (2011), foi responsável por "um soco" criativo na letra da canção.

"Cheguei a um momento da música que não sabia mais para onde ir. Precisava de alguém que me empurrasse. E o Criolo foi essa pessoa. Ele tem 'as manha' de fazer isso".

Além dos parceiros familiares (o pai Luiz Chagas e o irmão Gustavo), Tulipa tem outros parceiros que fazem parte da atual cena musical paulistana. Para a cantora, isso acontece porque artistas fazem parte de uma mesma turma.

"Meu irmão já tocava antes que eu fosse cantora. Fiquei amiga do Léo Cavalcanti, Tatá Aeroplano, Anelis Assumpção, Tiê, Thiago Pethit. São Paulo é um lugar de encontros".



