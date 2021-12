Revelação da MPB, Toni Ferreira lança primeiro álbum

Em meio à safra de novos talentos da música brasileira, surge o paulistano Toni Ferreira. O cantor de 27 anos lança álbum solo de estreia pela Universal Music e revela potencial como compositor e intérprete.



Composto por 13 faixas e produzido por Pélico e Jesus Sanchez, o álbum traz um repertório interessante. Dentre as canções, estão composições próprias e parcerias, canções de amigos (dentre elas a inédita Te Falo Amanhã, de Maria Gadú), além das versões de Menino Deus, de Caetano Veloso, Amor Pra Que Nasceu, de Martinho da Vila, e Marca de Espinho, gravada por Agepê.



"Não houve um gênero que foi seguido, as músicas foram entrando por serem boas, porque eu gostei. É o que faço no bar também, uma mistura gigante", explica.

Sua experiência de tocar e cantar em bares é refletida no disco, principalmente pelo tom minimalista dado às canções.

A sonoridade suave prevalece, extraída sobretudo com o violão em canções como a melancólica e autoral Leve. Repousar, de Pélico, e Paira, composta em parceria com Luis Kiari, Fred Sommer e Gugu Peixoto, também se destacam pela leveza.

Entretanto, Toni não decepciona nas músicas mais agitadas como no rock Te Falo Amanhã e em Manjubá, acompanhado por percussão e ukulelê.

Como intérprete, imprime sua marca e carrega na emoção. Em Amor Pra Que Nasceu, a voz se destaca, sendo acompanhada só pelo piano, além de fazer uma sensível releitura de Menino Deus, que já cantava em shows na noite.

Carreira - Sua relação com a música começou na adolescência, aos 14 anos, no backstage. Trabalhou com o pai, que tinha duas bandas, dentre elas uma cover do Kiss. Foi ele quem ensinou os primeiros acordes no violão.

Participar do CD/DVD Sarau Novos Talentos da MPB, coletivo que reuniu artistas da nova geração, abriu portas. Após o sarau, foi chamado pela Universal para gravar o CD de estreia.

"Eram todos meus amigos, então foi uma coisa bacana, muito tranquila", revela.

Maria Gadú é outra grande amiga. Em 2010, a cantora o convidou para o especial Multishow. Eles fizeram duo da canção Reflexo de Nós, de autoria de Toni, que integra o disco.

Comparações e influências - São recorrentes as comparações entre a voz de Toni Ferreira e a de Cazuza. "Eu fico lisonjeado. O ruim seria se me comparassem com algum artista que eu não me identifico", comenta.

Dentre suas influências musicais, além de Cazuza, ele cita nomes como Zeca Baleiro, Ney Matogrosso, Maria Bethânia e Caetano Veloso.

