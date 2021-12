Réveillon reúne rapper Criolo e DJ Barja em Caraíva

Praia, mar e música são elementos importantes para iniciar um novo ano. Para celebrar o Réveillon, o rapper Criolo e a DJ Barja vão envolver o público presente em Caraíva, localizado em Porto Seguro (a 636 quilômetros de Salvador). O evento será realizado no Bar da Praia, à beira-mar. A festa irá começar, às 22h, no dia 31 de dezembro e tem previsão para encerrar, às 6h, do dia primeiro de janeiro.

A proposta inicial é que os visitantes possam começar 2019 próximo à natureza, somando com música, bebidas e comidas típicas da Bahia. No local será disponibilizado um open bar premium com espumante, gin, vodka, cerveja, energético, refrigerantes, água e também open food. Os interessados em adquirir os ingressos podem acessar a plataforma Sympla.

A programação

Criolo chega à Bahia para apresentar uma releitura do seu primeiro disco: "Ainda Há Tempo". O trabalho surgiu antes dos sucessos "Nó Na Orelha", "Convoque Seu Buda" e o mais atual hit: "Boca de Lobo". Já Barja, que segue carreira como DJ há 12 anos, irá apresentar vertentes do Tech House e House. Entre os hits estão "Your Style" e "I Want".

Caraíva é uma comunidade litorânea, localizada na Costa do Descobrimento e a 63 quilômetros de Porto Seguro. Atualmente é composta de apenas mil habitantes e fazem parte da Área de Preservação Ambiental (APA).

adblock ativo