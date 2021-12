Réveillon do Subúrbio confirma atrações musicais

Foram confirmadas as atrações que vão animar a festa de Réveillon do Subúrbio Ferroviário de Salvador. O evento gratuito, que acontece na Praia de São Tomé de Paripe, vai contar com os shows de Pablo, Israel Novaes e Denny Denan, que vai comandar a virada do ano.

A programação da 10ª edição da festa começa às 21h, com o show de abertura da banda Swing do Luh. Além das atrações musicais, o público poderá apreciar a queima de fogos no local.

adblock ativo