Réveillon de Salvador começa hoje com Anitta e Claudia Leitte

Começam nesta quarta-feira, 28, as apresentações da festa de Réveillon da Prefeitura de Salvador, que vão até o dia 1º de janeiro de 2017. O primeiro dia do evento, na Praça Cairu, terá início às 18h e se estenderá até a madrugada desta quinta, 29.

A primeira banda a se apresentar, às 18h, será o Alavontê. Anitta subirá ao palco logo depois, por volta das 19h30. Em seguida, será a vez da cantora Claudia Leitte, que se apresentará às 21h30. O cantor Bell Marques, quarta atração da noite, começará o show às 23h30. A dupla Simone e Simaria entrará à 1h30 desta quinta. Já às 3h30, a banda É o Tchan fará o último show do dia.

“Estou muito animada e ansiosa. Esse Réveillon é um dos maiores do país e fazer parte dele vai ser um dos grandes momentos de 2016”, disse Anitta, em nota enviada pela prefeitura.

Em coletiva de imprensa, o prefeito ACM Neto afirmou que “Salvador vai fazer o maior Réveillon de todos os tempos. A nossa expectativa é de que, nos cinco dias de festa, possamos reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praça Cairu e a prefeitura está toda mobilizada nas diversas áreas para garantir uma festa com muita alegria para essa virada de ano”.

Transporte

A prefeitura informou que 208 linhas de ônibus irão funcionar com horários prolongados para atender o público que comparecer a festa. Entre os dias 28 e 31, 90 veículos farão trajetos pela orla, subúrbio e centro até as 4h30, já no dia 1º as linhas atenderão ao público até as 5h30. Dezoito coletivos extras serão adicionados e funcionarão até as 6h, entre os dias 28 e 31, e até as 7h do dia 1º.

Para maior conforto, o Elevador Lacerda irá funcionar gratuitamente para quem quer chegar ou sair pela Praça Municipal, que será um dos pontos de ônibus.

Outros pontos serão a avenida Contorno e avenida EUA. Nos mesmos locais, haverá ponto de táxi, que funcionará das 18h as 4h nos dias das festas.

Dia 28/12 (quarta)

18:00/19:00 – Alavontê

19:30/21:00 – Anitta

21:30/23:00 – Claudia Leitte

23:30/01:00 – Bell

01:30/03:00 – Simone e Simaria

03:30/05:00 – É o Tchan

Dia 29/12 (quinta)

18:00/19:00 – Rafa e Pipo

19:30/21:00 – Baianasystem

21:30/23:00 – Aviões

23:30/01:00 – O Rappa

01:30/03:00 – Timbalada

03:30/05:00 – Lucas Lucco

Dia 30/12 (sexta)

18:00/19:00 – Duas Medidas

19:30/21:00 – Matheus e Kauan

21:30/23:00 – Jorge e Mateus

23:30/01:00 – Ivete Sangalo

01:30/03:00 – Thiaguinho

03:30/05:00 – Alok

Dia 31/12 (sábado)

18:00/19:00 – Amanda Santiago

19:30/21:00 – Wesley Safadão

21:30/23:00 – Natiruts

23:30/01:00 – Saulo

01:30/03:00 – Luan Santana

03:30/05:00 – Psirico

05:10/06:30 – A confirmar

Dia 01 (domingo)

15:00 às 15:50 – Concurso

16:10 às 17:10 – Olodum

18:00 às 20:30 – Daniela Mercury

21:00 às 22:00 – Avenida Se7e

