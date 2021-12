Retrospectiva: Veja os músicos baianos que brilharam em 2012

Na Bahia, 2012 começou jogando luz em um personagem até então pouco conhecido: Magary. Estourado no Carnaval, mostrou que é possível fazer sucesso sem precisar apelar para mais do mesmo ou a mera baixaria. Figura simpática, botou o seu black semba (habilidosa derivação do high life africano com tempero baiano) na ordem do dia, com os hits Inventando Moda e Joelho. Como efeitos colaterais, tornou famosa sua filha Kalinde Maiara (que dueta com ele em Inventando Moda) e tornou-se garoto-propaganda de uma grande rede varejista. Revelação do ano, agora é conferir se consegue se manter em alta em 2013.

Na categoria ultrapopular, o pagode e o arrocha parecem seguir no topo da preferência do baiano - independente de classe social. Nomes como Psirico, A Bronkkka, Saiddy Bamba e Edcity lideram longas listas de atrações em megaeventos para dezenas de milhares de fãs enlouquecidos. A nota destoante foi o lamentável episódio de estupro envolvendo os integrantes da banda New Hit. Na área do arrocha, os românticos Pablo e Silvano Sales são os nomes de destaque. Já a banda Kart Love surge despontando pelas beiradas com seu "arrocha universitário". O ritmo ganhou até mesmo homenagem do celebrado cantor paulista Curumin, darling dos alternativos, que intitulou seu último CD de Arrocha.

Fora dos megaesquemas do mainstream, a música baiana que ousa ser "boa" segue, de certa forma, prestigiada. A Natura Musical dedicou um edital só para a Bahia, contemplando as ótimas cantoras Marcela Bellas e Márcia Castro, o rapper Russo Passapusso, o grupo Ilê Ayê e o festival de documentários musicais IN-Edit Bahia. Já a Cascadura finalmente lançou seu alentado álbum duplo Aleluia! com boa aceitação crítica e indicação à Disco do Ano no VMB.

Mesmo com muitas dificuldades, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) fez ótimos concertos em sua Série Jorge Amado, enquanto a série de eventos Música de Agora na Bahia trouxe as novidades do erudito atual.

As perdas mais sentidas vieram do samba: Edson Sete Cordas (em 9 de novembro), Vevé Calazans (28 de abril) e Ederaldo Gentil (30 de março). Grandes artistas, deixaram saudades.

