Retrofolia acontece nesta sexta na Commons

Nesta sexta-feira, dia 30, às 23 horas, acontece a oitava edição do Retrofolia - O Carnaval das Guitarras Baianas. O evento acontece na Commons Studio Bar (Rio Vermelho), e é uma homenagem à guitarra baiana e ao tradicional frevo elétrico baiano.

Formado em 2008, inicialmente como um projeto paralelo do quarteto instrumental Retrofoguetes, o grupo hoje conta com Rex (bateria), Morotó Slim (guitarra), Julio Moreno (guitarra), Paulo Chamusca (guitarra), Fábio Rocha (baixo) e Kaverna (voz). Os ingressos custam R$ 30 no local e R$ 20 para quem for fantasiado ou colocar o nome na lista de desconto em www.commons.com.br/listaamiga.

