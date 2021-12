Retrofoguetes se apresenta com formação reformulada

Qual o futuro dos Retrofoguetes? Se você quiser uma resposta rápida, poderá conferir a nova formação da banda de rock instrumental, que fará show na Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 14, às 22h. A festa ainda contará com a discotecagem do DJ Zeca Forehead.

Com ingressos a R$ 30 (na porta) e a R$ 20 (na lista amiga), o show dos Retrofoguetes acontece para apresentar ao público os dois novos membros da banda, Fábio Rocha (baixo) e Julio Moreno (guitarra), que se juntam aos membros remanescentes, Rex (bateria) e Morotó Slim (guitarra).

O show

O repertório do show será, basicamente, composto por músicas dos álbuns anteriores, Ativar Retrofoguetes! (2003) e Chachachá (2008), além de alguns poucos covers que a banda curte tocar.

"A novidade mesmo é a sonoridade da banda, sabe? A presença da segunda guitarra de Julio [Moreno] trouxe uma mudança na forma de executar nossas músicas, além do timbre e a linguagem de cada músico", explica o baterista Rex.

Em relação à nova formação, tanto Fábio Rocha quanto Julio Moreno já tinham uma certa familiaridade com o trabalho dos Retrofoguetes e seu público, pois já haviam participado da festa Retrofolia. "A química musical é fundamental para uma banda acontecer", elucida Rex, que disse estar satisfeito com a entrada dos músicos na banda.

Dramascope

Apesar de não terem material novo para ser apresentado ainda este ano, não significa que a banda não esteja preparando algo para seus fãs.

Na verdade, Os Retrofoguetes estão em processo de produção de um novo disco. "A gente vêm trabalhando nesse novo disco há algum tempo. Por enquanto, ele se chama Dramascope, mas este é um nome que ainda pode mudar", revela Rex.

O músico explicou que a questão da reformulação da banda e a demora para conseguir levantar algum capital acabaram acarretando no atraso da produção do disco.

"No momento, estamos naquela fase inicial: composição, arranjo, pensando nas músicas. Temos bastante material, inclusive. O plano é entrarmos em estúdio no início de outubro e que neste ano ele vá pra fábrica", detalha o baterista.

Passado e futuro

Ao comparar o cenário musical da cidade no início da carreira dos Retrofoguetes com o que está rolando agora, Rex dispara: "Havia uma atmosfera mais efervescente e mais espaços para tocar na cidade. A galera de antes também era mais consciente do que estava ouvindo. Hoje a atenção é muito voltada para a farra em si".

Mas ele também vê mudanças positivas na cena atual: "Tá mais fácil tocar em outros lugares graças à internet. Os meios mudaram, a forma de divulgar também. Cabe a nós nos adaptarmos e seguir em frente", conclui o baterista.

