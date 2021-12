Retrofoguetes lança música inédita em show no Rio Vermelho

A banda Retrofoguetes volta aos palcos de Salvador no próximo sábado, 10, a partir das 22h, na Commons Studio Bar (Rio Vermelho).

O grupo, com nova formação desde agosto - Julio Moreno (guitarra), Fábio Rocha (baixo), Rex (bateria) e Morotó Slim (guitarra) -, apresenta uma música inédita, além de canções dos dois álbuns lançados, entre elas "Ativar Retrofoguetes" e "Chachachá", e releituras de outros artistas.

O evento conta ainda com a discotecagem do Dj Rodrigo Sputter. Os ingressos custam R$ 30 no dia e R$ 20 na lista amiga, disponível neste link.

