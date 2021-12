Retrofoguetes faz show, agora como um quarteto

A banda Retrofoguetes está de volta. Agora, com as presenças de Julio Moreno (guitarra) e Fábio Rocha (baixo), que se juntam a Rex (bateria) e Morotó Slim (guitarra) para show sexta-feira, 14, no Commons Studio Bar. Os ingressos custam R$ 30.

A música da banda instrumental reúne surf music, rockabilly, jazz, polca e música latina. No repertório, composições dos dois álbuns lançados (Ativar Retrofoguetes/2003 e Chachachá/2009), além de releituras muito pessoais de Apache (Ventures), Remington Ride (Herb Remington), do tema de Batman (o do seriado da televisão dos anos 60) e do tema original de Missão Impossível (também do seriado da tevê).

