Retrofoguetes é reativado com membros originais

Divulgada em meados do mês passado, a notícia fez a alegria de muita gente: após um hiato de sete meses, nos quais ninguém sabia direito o que estava acontecendo, os Retrofoguetes anunciaram seu retorno à cena, com o primeiro show marcado para este sábado, 2, na Commons.

O show marca o bem-vindo fim de um período de incerteza, iniciado logo após a já tradicional participação da banda no Carnaval, quando o baixista CH Straatman anunciou que estava deixando seu posto.

Foi praticamente uma pá de cal na banda, que, meses antes, no fim de 2012, já havia perdido o guitarrista Morotó Slim, que também tinha saído naquela ocasião.

Sobraram o baterista-fundador Rex e o substituto de Morotó, o guitarrista Julio Moreno. Com outros problemas pessoais pesando sobre seus ombros, Rex preferiu, como ele mesmo diz, "ficar na minha".

"Aproveitei e toquei com um monte de gente. Pela primeira vez, eu pude aceitar convites para tocar outros músicos. Toquei com Les Royales, Capitão Elvis & Os Presleys, Os Sete Cabeludos, The Doors Cover", enumera o baterista.

"Mas ficou essa expectativa de que eu pudesse esclarecer, já que eu fui o remanescente da formação original da banda que eu montei, conceituei e batizei quando nossa banda anterior, os Dead Billies, ainda existiam. Cabia a mim apagar a luz e fechar a porta - que era o que parecia estar acontecendo", conta Rex.

Retomada

Só que esses caras não são conhecidos como "Os Fabulosos Retrofoguetes" à toa. E eis que não apenas Morotó Slim retornou ao seu posto - ao lado do já efetivado Julio -, como o baixista original, Joe Tromondo (outro ex-Dead Billies), também fez o caminho de volta ao lar.

Banda reunida, anúncio feito, soltaram logo uma música nova: a polca Brezhnev pode ser ouvida e baixada no soundcloud.com/garimpomusica. "Foi o tempo que eu precisava para botar a cabeça no lugar e entender o que aconteceu", afirma Rex.

"Fora isso, eu acho que bandas são ideias. Ideias que não se acabam enquanto houver a possibilidade dos talentos envolvidos se unirem e para trabalhar e realizar essa ideia", acredita.

"Olha aí: Ronei Jorge & Os Ladrões de Bicicleta voltaram, a Úteros em Fúria fez uma reunião superbonita outro dia. E o público vibra, pois a essência da coisa continua ali", prossegue.

"Isso pode acontecer um dia com os Dead Billies. Ou talvez nunca. O fato é que as pessoas continuam amigas e gostando de tocar juntas", despista.

Amarradão, o baixista Joe diz que não vê a hora de voltar a subir ao palco com seus velhos amigos. "A gente estava se vendo muito ultimamente, e com aquela coisa toda da saída de Morotó e CH eu senti que Rex tinha ficado bem triste, naquela indecisão: não sei se volto, não sei se acabo... Parecia um purgatório", conta.

"Aí eu disse. 'porra, se você quiser voltar com a banda, eu volto para tocar com vocês. E com Glauber (Dead Billies) também'. Mas essa é uma possibilidade mais distante. Aí ele: 'então vamos voltar?' Vamos. Simples assim", relata Joe.

"O lance é que estou me divertindo demais nos ensaios e doido pra fazer mais músicas e cair na estrada", resume. Primeiro show de uma nova fase para uma das mais importantes bandas de rock da Bahia, a apresentação deste sábado promete ser histórica.

