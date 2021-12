Retirada de ingressos para Elton John começa neste sábado

As pessoas que compraram as entradas para o show de Elton John através do site Bilheteria Virtual podem fazer a retirada dos ingressos a partir deste fim de semana.

Neste sábado, 15, o serviço começa a funcionar na bilheteria Sul da Itaipava Arena Fonte Nova e a partir de domingo, 16, nos balcões da Ticketmix.



Na Arena, o serviço não estará disponível no domingo, 16, e após essa data segue até o dia do show, no próximo sábado, 22.

O local, o mesmo onde são realizadas as vendas para o evento, funciona das 10h às 17h. Excepcionalmente no dia 19/02, o horário para troca do voucher pelo bilhete é até às 14 horas.

Já o horário da retirada na Ticketmix seguirá o funcionamento dos shoppings Barra, Iguatemi, Paralela e Salvador Shopping.



No momento da retirada é necessário apresentar documentos originais (RG e CPF), além do cartão de crédito que foi utilizado na compra e o voucher.

Caso a troca seja efetuada por terceiros, é imprescindível apresentar o RG original e o cartão do titular da compra, bem como o RG da pessoa que realizará a troca.

Para ingressos meia-entrada, deve-se apresentar documento que comprove o beneficio. Este direito é exclusivo aos estudantes, idosos (acima de 60 anos) e professores da rede municipal.

O documento que comprova o direito à meia-entrada será solicitado também na entrada do evento.

