Ressaca para curar ressaca de Carnaval

Nada como um fim de semana intenso de shows para rebater a ressaca de nove dias de Carnaval. Não estranhem a conta, ela inclui as duas quartas-feiras (antes e depois da festa oficial) e agrada os foliões mais entusiastas, aqueles que certamente têm energia para prolongar a folia por mais três dias.

A maratona de ressacas começa nesta sexta, 7, às 21 horas, com a última edição do Verão Luiz Caldas. O pai do deboche se apresenta no Clube Fantoches (Largo Dois de Julho) e toca os hits de sua carreira, com direito a Fricote e aquela dancinha que só ele sabe fazer para animar multidões.

A festa será uma celebração ao Carnaval, no qual Luiz desfilou três dias em um trio sem cordas, e deve ter pelo menos duas horas de duração. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 40 e R$ 20.



Homenagem às mulheres



Neste sábado, 8, a partir das 18 horas, Carlinhos Brown encerra a temporada de saraus no Museu du Ritmo (Comércio). Desta vez, Brown faz um show dedicado ao Dia Internacional da Mulher.



Além de um repertório escolhido especialmente em homenagem a elas, o público feminino tem desconto no ingresso do espetáculo.



As mulheres pagam R$ 100 e R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote). Para os homens, segue o preço praticado na sétima edição do evento: R$ 160 e R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

O cacique do Candeal recebe como convidadas Zizi e Luiza Possi e Pedro Lima, que participou do programa The Voice e ganhou o apelido de "bigode grosso".

A última edição do Sarau du Brown mantém o formato multilinguagem do evento, que foi visto por mais de 10 mil pessoas neste verão. A banda Lateral Elétrica abre a noite revisitando o repertório tradicional de antigos carnavais. A festa conta ainda com a presença de Amanda Santiago, que apresenta o projeto Brasilady, Quésia Luz e da banda Didá. O Giramundo, premiado grupo mineiro de teatro de bonecos, também participa da noite.

A ressaca do Ilê Aiyê também acontece neste sábado, a partir das 22 horas, na Senzala do Barro Preto (Curuzu). O Ilê recebe como convidados os cantores Saulo, Falcão (vocalista do Guig Ghetto) e o grupo de samba Conexão Negra. Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).



Percussão no domingo



A programação deste domingo traz a ressaca de dois grandes ensaios da estação. A Timbalada, que se apresentou todos os dias oficiais do Carnaval, encerra o projeto em que homenageia os diversos ritmos musicais. Desta vez, a banda mistura sua percussão ao forró, antecipando a sonoridade que deve tomar o estado até os festejos juninos.

O "Ensaio da Timba" acontece no Museu du Ritmo, às 19 horas, e tem como convidados os forrozeiros Adelmário Coelho, Zelito Miranda e Léo Macedo, da Estakazero. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 160 e R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

Já a banda Olodum realiza seu ensaio domingo, às 15 horas, na Praça Tereza Batista, com ingressos a R$ 30 (preço único). A ressaca será mais um dos eventos da programação comemorativa dos 35 anos do grupo, que serão celebrados em abril.

