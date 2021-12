Resista Se Puder #2 fomenta cena feminina de hip hop

O Resista Se Puder, evento que visa fortalecer a cena feminina do hip hop em Salvador, chega à segunda edição nessa sexta-feira, 17, às 22h, no espaço 116 Graus, no Rio Vermelho. A produção é realizada, em todas as etapas, do cartaz de divulgação às apresentações artísticas, apenas por mulheres. Essa escolha tem um motivo, afirmar o espaço feminino no hip hop, que ainda é conduzido predominantemente por homens.

"A mulher ainda é vista como coadjuvante no hip hop. O Resista Se Puder tem uma importância na afirmação das mulheres dentro da cena, pois ainda existem muitos paradigmas. Queremos quebrar esse tabu mostrando um trabalho de excelente qualidade feito por mulheres", afirmou Cintia Savoli, rapper brasiliense que se apresenta no evento. A artista lança em abril o disco Bruta Flor, produzido por Diego 157.

A ideia do Resista Se Puder surgiu após Andréia Martins, Renata Bastos e Natália Arjones, do Coletivo Minavu, que fomenta, produz e divulga projetos realizados por mulheres, perceberem que havia uma ausência feminina nas apresentações de rap da cidade. A partir disso, elas decidiram combater o machismo na cultura hip hop por meio da arte, realizando um evento com trabalhos de alto nível e fomentando a organização das mulheres.

"Conhecia muitas pessoas do hip hop, sempre frequentei os eventos, mas nunca via mulheres se apresentando. Foi aí que procurei e encontrei trabalhos incríveis. Decidi marcar uma reunião e lá percebi que elas têm ideias parecidas com as do coletivo. Depois disso, rolou a disponibilidade do 116 Graus e as convidei para a gente fazer o evento", revelou Renata Bastos, cantora, produtora, compositora e fundadora do Minavu.

Esse contato tem como resultado um trabalho diverso e colaborativo. As artistas tem se encontrado para compor, trocar informações sobre música, combate ao machismo, plataformas digitais livres e produzir o evento. "O objetivo é criar uma rede de mulheres artistas. Nossos trabalhos são diferentes, variam do reggae, rock ao rap, mas, no final das contas, temos muita coisa em comum", completa Renata.

O Resista Se Puder conta com b-girls, mc's, artistas plásticas e dj's, que estarão em diferentes espaços da casa de show durante o evento. Noblah, Cintia Savoli, que além do disco também lança clipe, Mirapotira Souza, vencedora do Real MC 4ª Edição e vice-campeã do Duelo Nacional de Mc's BH 2012, são algumas das cantoras que se apresentarão. Stella Bosini é a artista plástica convidada dessa edição e fará uma intervenção nas paredes do 116 Graus.

