Resgate dos anos 50 e 60 na festa Pretty Woman

Mais uma edição da festa Pretty Woman acontece no Groove Bar nesse sábado, 8. As bandas Les Royales e Travolta Toca Rock apresentam o rock dançante das décadas de 50 e 60, além dos DJs Pinguim e Big Bross. Durante o evento, as cinco pessoas melhores caracterizadas, com o estilo da época, poderão experimentar o novo drink da casa, o Pretty Woman.

