República do Reggae terá Steel Pulse, Dezarie e Groundation; veja atrações

O festival República do Reggae realiza a edição comemorativa de 15 anos no dia 17 de novembro, a partir das 16h20, no Wet'n Wild, na avenida Paralela, em Salvador.

Até o momento, já foram confirmados os shows das atrações internacionais Steel Pulse, Dezarie, Groundation e The Mighty Diamonds, além da banda brasileira Mato Seco.

Os ingressos já estão à venda nos balcões dos shoppings e variam de R$ 55 (pista meia) a R$ 170 (camarote casadinha).

Nas últimas 14 edições, já passaram pelo palco do festival grandes nomes do reggae nacional e mundial, como Gregory Isaacs, Lucky Dube, Alpha Blondy, Israel Vibration, Bunny Wailer, SOJA, U-Roy, Culture, Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes e Tribo de Jah.

