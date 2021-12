Ponto de Equilíbrio e Edson Gomes são algumas das atrações da República do Reggae, festa que acontece domingo, 19 de novembro,às 16h20, no Wet´n Wild, em Salvador

A nova edição da República do Reggae terá atrações nacionais e internacionais no sábado, 19 de novembro, às 16h20, no Wet'n Wild, em Salvador. As atrações nacionais da festa serão Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco e Adão Negro. Já os gingos serão Siddy Ranks, Israel Vibration, Koko Dembélé e Culture.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 80 (pista), R$ 70 (casadinha), e R$ 120 (camarote). Os ingressos estão à venda nos balcões dos shoppings.

adblock ativo