República do Reggae reúne grandes atrações em Salvador

Novembro é o mês da Consciência Negra e, na área musical, também é a época em que os regueiros separam suas roupas, gorros, pulseiras e bandeiras - entre outros acessórios - nas cores verde, amarela e vermelha para celebrar a República do Reggae, que acontece neste sábado, 14, a partir das 18 horas, no Wet'n Wild.

A 12ª edição do evento mantém a tradição de atrações como Alpha Blondy e Edson Gomes e traz novidades. Entre elas, a estreia do jamaicano Siddy Ranks, o lançamento do CD da banda Adão Negro e a nova turnê do grupo alagoano Vibrações, que se apresentam no palco principal. A programação fica completa com Edy Vox, Three Little Birds, Igor Salify e Dissidência, representantes da cena local que mostram seus trabalhos no palco Resistência.

Pela primeira vez na República, Siddy Ranks é um velho conhecido do público baiano, pois já esteve em outros festivais em Salvador e no interior do estado. No show, além de antigos sucessos, ele apresenta canções do álbum Sidewalk, lançado em 2014, que segue a mesma linha dos anteriores. "Se os ingredientes parecem bons, para quê mudar?", diz.

A promessa do cantor é levar os espectadores do show a "outra dimensão musical", mostrando também as influências que permeiam sua carreira, entre elas a do conterrâneo Gregory Isaacs, morto em 2010, que se apresentou nas edições de 2004 e 2009 da República.

"Minha relação com o público de Salvador sempre foi muito revigorante, a energia positiva que eu recebo deles me faz sentir como se estivéssemos em um só corpo, um único sentimento que nos move. Eu sempre amei me apresentar para eles, que mostram um amor e apreciação fortes pelo reggae", ressalta Ranks.

Já Alpha Blondy - figurinha fácil na grade de atrações - volta ao festival com novo trabalho, "Positive Energy". O artista da Costa do Marfim já gravou e lançou um DVD ao vivo na República, além de expressar sua admiração pelo povo baiano na música Bahia, em que canta: "Deus é mais/ Bahia sangue bom/ Deus é mais Bahia de Todos os Santos". O clipe da canção foi gravado em 2013, em diferentes locais de Salvador, com a participação do Olodum.

Sucesso nacional



Ouvir os versos de "Ela Partiu", sucesso na voz de Tim Maia, e relacioná-los diretamente à banda Vibrações é fruto do reconhecimento conquistado após a participação no programa "Superstar", da TV Globo. Com 17 anos de carreira, o grupo se apresenta pela segunda vez na República e aposta na canção como carro-chefe de sua nova turnê.

"Antes do programa, a gente experimentou a música em shows, e foi a que mais repercutiu. É uma alegria imensa apresentá-la na República, porque é um dos maiores festivais que a gente conhece. Eu já fui em outras edições só para prestigiar as bandas", revela o vocalista Luiz de Assis, que aponta o show do jamaicano Bunny Wailer (em 2014) como o mais marcante do festival.

Confira o vídeo:

Thaís Seixas República do Reggae reúne grandes atrações em Salvador

Além de "Ela Partiu", a Vibrações também apresentará outras releituras e músicas autorais, como "Bom Amigo", que estão no DVD ao vivo gravado no início deste ano, em Recife.

Lançamento



Com nove edições da República do Reggae no currículo e prestes a completar 20 anos em 2016, o Adão Negro só tem motivos para comemorar. Neste ano, a banda aproveita o festival para lançar seu novo CD, #AdãoNegro, que traz 11 músicas - sendo nove inéditas - e versões em inglês e português.

"A gente confunde a história do Adão com essa empreitada do reggae, que é o festival. O evento tem uma significação maior do que somente a música, pois acontece no mês da Consciência Negra, então é parte de algo maior", afirma o vocalista Sérgio Nunes.

A hastag que compõe o título do álbum não é por acaso. Ela reflete a nova fase do grupo, que disponibiliza as músicas não só em sua página oficial, mas também nas redes sociais e nos canais de streaming Deezer, Spotify e iTunes.

Ouça o novo CD:

Sobre a comemoração de duas décadas de história, Sérgio adianta que está escrevendo um livro sobre as memórias do Adão Negro, que ainda não possui data de lançamento. Além disto, um documentário sobre a banda também deve ser lançado na época do aniversário.

"Manter-se 20 anos num mercado fonográfico adverso já é motivo de comemoração, da mesma forma que a República conseguiu sobreviver. Isso significa que o conjunto temático e as propostas do reggae são atemporais, do ponto de vista do artista e do público que usufrui essa música", completa o artista.

