República do Reggae anuncia grade de atrações

A República do Reggae, um dos maiores encontros do reggae, de Salvador, acaba de anunciar a grade de atrações. O evento acontece no dia 18 de novembro, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Nomes como Morgan Heritage, Alpha Blondy, Clinton Fearon, The Congos, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes e Tribo de Jah, já estão entre os primeiros confirmados da festa.

Diferente dos outros, este ano o evento irá contar com vários espaços, como o Palco Resistência, a Dub Arena, a Arena Jamming, o Setor One Love, o Camarote Surforeggae e a Aldeia Hippie. Haverá também uma Feira Hippie, de Arembepe, onde artesãos locais irão expor seus produtos.

Os ingressos custam entre R$ 44, R$ 66 e R$88 (primeiro lote) e estarão a venda a partir de segunda, dia 4, nos balcões dos principais shoppings ou pelo site do Pida.

adblock ativo